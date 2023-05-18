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Cüneyt Özdemir: Milliyetçi oylar yükselince Atatürk kadraja girdi

Cüneyt Özdemir: Milliyetçi oylar yükselince Atatürk kadraja girdi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube üzerinden yaptığı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Özdemir yaptığı açıklamada, "Milliyetçi oylar yükselince bakın Atatürk nasıl kadraja girmiş" dedi.

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Seçimde MHP ve Sinan Oğan'ın oylarının arttığını gören Kemal Kılıçdaroğlu, milleyetçilik vurgusu yapmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik vurgusuna dair sözlerini de Gazeteci Cüneyt Özdemir fena tiye aldı.

Cüneyt Özdemir'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu tiye aldığı anlar

Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için seçim çalışmalarına başladı. İlk turda HDP ile aynı masaya oturan Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa milliyetçilerin oyunu almaya çalışacak.

Bugün yaptığı basın toplantısında da Sinan Oğan'a göz kırpan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cüneyt Özdemir tiye aldı.

Özdemir, "Milliyetçi oylar yükselince bakın Atatürk nasıl kadraja girmiş."dedi. Kemal Kılıçdaroğlu son paylaştığı videoyu Atatürk'ün fotoğrafının önünde çekti.

"Bugüne kadar FETÖ yokmuş gibi davrandılar"

Cüneyt Özdemir devam eden sözlerinde, "Bugüne kadar FETÖ yokmuş gibi davrandılar. Millet İttifakı son 10 günde ne yapacağını bilmiyor." dedi.

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