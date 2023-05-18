BIST 4.499
DOLAR 19,79
EURO 21,31
ALTIN 1.244,47
HABER /  EKONOMİ

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Abone ol

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 33.374,56 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 4.157,68 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artışla 12.513,87 puana çıktı.

ABD'de borç limiti konusundaki müzakereler sürerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler devam ederken pay piyasalarında yeni günün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan mevcut verilerin henüz haziranda faiz artırımının durdurulmasının uygun olacağına işaret etmediğini belirtti.

Enflasyonun çok yüksek ve fiyat istikrarını yeniden sağlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Logan, Fed'in henüz enflasyon konusunda ihtiyaç olan ilerlemeyi kaydetmediğini ifade etti.


Logan, enflasyonun yeterince hızlı düşüp düşmediği konusunda hala endişeli olduğunu aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson da enflasyonun çok yüksek olduğunu ve ilerlemenin yavaşladığını belirtti. Jefferson, faiz artırımlarının etkisini hissetmek için erken olduğunu kaydetti.

Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası Banka'nın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 37'ye yükseldi.

Öte yandan ABD'de açıklanan şirket bilançoları da varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.


ABD'li perakende şirketlerinden Walmart'ın hisseleri, beklentileri aşan finansal sonuçları sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Mayıs ile biten haftada 242 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi de mayısta eksi 10,4 ile beklentilerin üzerine çıkmasına rağmen, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
G7 Zirvesinde Ukrayna'da barış için uluslararası konferans fikri görüşülecek
G7 Zirvesinde Ukrayna'da barış için uluslararası konferans fikri görüşülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı! "Rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı! "Rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir"
U14 Milli Futbol Takımı seçmeleri hazırlıklarında rahatsızlanan çocuk, KTÜ'de sağlığına kavuştu
U14 Milli Futbol Takımı seçmeleri hazırlıklarında rahatsızlanan çocuk, KTÜ'de sağlığına kavuştu
Meteoroloji uyarmıştı, İzmir'i yine sağanak vurdu
Meteoroloji uyarmıştı, İzmir'i yine sağanak vurdu
İngiltere Premier Lig'de sezonun 'en iyileri' için adaylar belli oldu
İngiltere Premier Lig'de sezonun 'en iyileri' için adaylar belli oldu
Balıkesir Üniversitesi, Sıfır Atık Belgesi aldı
Balıkesir Üniversitesi, Sıfır Atık Belgesi aldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay mesaisi sürüyor!
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay mesaisi sürüyor!
İbrahim Tatlıses’ten sürpriz tekli: Gözleri Bela Kız!
İbrahim Tatlıses’ten sürpriz tekli: Gözleri Bela Kız!
Somali'de iki AB yetkilisi sınır dışı edildi
Somali'de iki AB yetkilisi sınır dışı edildi
Cilt kanserine karşı Türkiye genelinde ücretsiz "ben" taramaları başlıyor
Cilt kanserine karşı Türkiye genelinde ücretsiz "ben" taramaları başlıyor
Eskişehir'de eşini ve kızını bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası
Eskişehir'de eşini ve kızını bıçakla yaralayan sanığa hapis cezası
"ÖZGÜR"leştirilen ilk F-16'lar Hava Kuvvetlerine teslim edildi
"ÖZGÜR"leştirilen ilk F-16'lar Hava Kuvvetlerine teslim edildi