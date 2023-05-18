New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 33.374,56 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 4.157,68 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artışla 12.513,87 puana çıktı.

ABD'de borç limiti konusundaki müzakereler sürerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler devam ederken pay piyasalarında yeni günün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan mevcut verilerin henüz haziranda faiz artırımının durdurulmasının uygun olacağına işaret etmediğini belirtti.

Enflasyonun çok yüksek ve fiyat istikrarını yeniden sağlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Logan, Fed'in henüz enflasyon konusunda ihtiyaç olan ilerlemeyi kaydetmediğini ifade etti.



Logan, enflasyonun yeterince hızlı düşüp düşmediği konusunda hala endişeli olduğunu aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson da enflasyonun çok yüksek olduğunu ve ilerlemenin yavaşladığını belirtti. Jefferson, faiz artırımlarının etkisini hissetmek için erken olduğunu kaydetti.

Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası Banka'nın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 37'ye yükseldi.

Öte yandan ABD'de açıklanan şirket bilançoları da varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.



ABD'li perakende şirketlerinden Walmart'ın hisseleri, beklentileri aşan finansal sonuçları sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Mayıs ile biten haftada 242 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi de mayısta eksi 10,4 ile beklentilerin üzerine çıkmasına rağmen, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi.