BIST 4.502
DOLAR 19,80
EURO 21,30
ALTIN 1.244,45
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul'dan yeni hamle! Şirketler büyüyecek

Borsa İstanbul'dan yeni hamle! Şirketler büyüyecek

Şirketlerin büyümelerine katkı sağlanması için Borsa İstanbul’da ‘Girişim Sermayesi Pazarı’ oluşturuldu.

Abone ol

Henüz halka arza hazır olmayan ama ileride halka arz yapmak isteyen şirketlere yönelik olan bu pazar ile şirketler, büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı, sadece sermaye artırımı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara pay senedi ihraç ederek elde edebilecek. 

Şirket hazırlayacağı izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ihraç edeceği paylarını nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satacak. Bu paylar Girişim Sermayesi Pazarında sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görecek.

Şirket, bu pazarda işlem görmeye başladığında halka açık hale gelecek, Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatına tâbi olacak. Böylece bu pazarda işlem görmek, kurumsal yatırımcıların da desteğiyle şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacak.

Gerekli kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek, paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabilecekler. Bu pazar sayesinde şirketler daha erken finansman imkânı bulmuş, büyümelerini ve kurumsallaşmalarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmiş olacaklar.

Borsa İstanbulda işlem gören şirket sayısı 500’ü aştı

2021 yılının başında 394 olan Borsada işlem gören şirket sayısı bugün 501 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Alexis Sanchez kararını verdi Galatasaray'a kötü haber
Alexis Sanchez kararını verdi Galatasaray'a kötü haber
Cüneyt Özdemir: Milliyetçi oylar yükselince Atatürk kadraja girdi
Cüneyt Özdemir: Milliyetçi oylar yükselince Atatürk kadraja girdi
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında yakalama kararı
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında yakalama kararı
AK Parti başvurmuştu! Seçmen bilgi kağıdı tekrar dağıtılacak mı? YSK karar verdi
AK Parti başvurmuştu! Seçmen bilgi kağıdı tekrar dağıtılacak mı? YSK karar verdi
New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası karışık seyirle açıldı
G7 Zirvesinde Ukrayna'da barış için uluslararası konferans fikri görüşülecek
G7 Zirvesinde Ukrayna'da barış için uluslararası konferans fikri görüşülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı! "Rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı! "Rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir"
U14 Milli Futbol Takımı seçmeleri hazırlıklarında rahatsızlanan çocuk, KTÜ'de sağlığına kavuştu
U14 Milli Futbol Takımı seçmeleri hazırlıklarında rahatsızlanan çocuk, KTÜ'de sağlığına kavuştu
Meteoroloji uyarmıştı, İzmir'i yine sağanak vurdu
Meteoroloji uyarmıştı, İzmir'i yine sağanak vurdu
İngiltere Premier Lig'de sezonun 'en iyileri' için adaylar belli oldu
İngiltere Premier Lig'de sezonun 'en iyileri' için adaylar belli oldu
Balıkesir Üniversitesi, Sıfır Atık Belgesi aldı
Balıkesir Üniversitesi, Sıfır Atık Belgesi aldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay mesaisi sürüyor!
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay mesaisi sürüyor!