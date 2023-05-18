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Avrupa'daki Milli Görüşçülerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2'nci tur desteği

Avrupa'daki Milli Görüşçülerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2'nci tur desteği

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından Hasan Damar, paylaştığı video ile dava arkadaşlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermeye çağırdı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Başkan Erdoğan, HDP destekli 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışacak.

Hasan Damar'dan Erdoğan çağrısı

Milli Görüş camiasının önemli isimlerinden Hasan Damar, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda Başkan Erdoğan için destek çağrısı yaptı. Damar ayrıca eleştirilere çok sert tepki gösterdi.

Damar açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Muhterem dava kardeşlerim. Türkiye'de seçim ikinci tura kaldı. Birinci turda da ifade ettiğim gibi şimdi de cumhurbaşkanına destek vermemiz lazım. Bütün dava kardeşlerime onlara destek vermeye davet ediyorum.

'Hiç kimse beni kullanamaz'

Yıllarca birlikte çalıştığımız dava arkadaşlarımız beni acımasızca eleştirdi. Hatta bazıları o kadar ileriye gitti ki, 'aklın yerinde değildir.'' dediler. Allah'a hamd olsun 50 senedir bu davanın içindeyim hiç kimse beni kullanamadı, kullanamaz da. Benim gayem Allah'ın rızasıdır. Ama bazı geri zekalı arkadaşlar 'Söz onun değildir, yazı onun değildir'' Benim aklım fikim yerinde.

'Devlet elimizden giderse...'

Türkiye'de bütün kardeşlerimden mevcut cumhurbaşkanımıza destek vermelerini rica ediyorum. Devlet elimizden giderse bir daha bizim devlet kurma şansımız olmayabilir. Bunun endişesini taşıdığım için bunları ifade ediyorum.

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