Fenerbahçe - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.Abone ol
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
FENERBAHÇE 0-0 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)
İLK 11'LER:
FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Umut Bozok
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
STAT: Ülker
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS