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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

FENERBAHÇE 0-0 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Umut Bozok

HAKEM: Abdulkadir Bitigen
STAT: Ülker
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS

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