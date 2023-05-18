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Enner Valencia Alex'in rekorunu egale etti

Enner Valencia Alex'in rekorunu egale etti

Trabzonspor'un filelerini havalandıran Enner Valencia, bu sezon ligdeki 28. golünü atarak Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu Alex'i yakaladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe, 3-1’lik skorla kazandı.

Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, takımının üçüncü golünü kaydetti. Son haftalardaki suskunluğunu bozan Valencia, 71. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşarak yaptığı vuruşta uzak köşeden topu filelere gönderdi.

Süper Lig’de gol krallığı listesinde zirvede yer alan 33 yaşındaki forvet, Trabzonspor ağlarına attığı golle, gol sayısını 28’e yükseltti. Mücadeleye 11’de başlayan Enner Valencia, 72. dakikada yerini Joshua King’e bıraktı.

Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza’nın 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golü egale eden Ekvadorlu yıldız, Fenerbahçe forması altında bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekoruna ortak oldu. Ekvadorlu golcü, Antalyaspor veya Galatasaray maçlarında gol atması durumunda Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.

Bu sezon 28 lig maçında 28 gole ulaşan Valencia’nın, UEFA Avrupa Ligi’nde 3, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor.

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