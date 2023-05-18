Tuncay Özkan ilk defa konuştu: Hakkımdaki iddiaları FETÖ'cüler yayıyor

Seçim gecesi ıslak imzalı tutanakları AK Parti'ye verdiği ve belediye başkanlarıyla gerilim yaşadığı öne sürülen CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan katıldığı canlı yayında sessizliğini bozdu. Özkan, "Hakkımdaki iddiaları FETÖ'cüler yayıyor" dedi.

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CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın seçim gecesi ıslak imzalı tutanakları AK Parti'ye verdiği ve belediye başkanlarıyla gerilim yaşadığı iddiaları ile gündeme gelmişti. Özkan, katıldığı Habertürk yayınında söz konusu iddiaların FETÖ'cüler tarafından yayıldığını söyledi.

"Anka bizim dışımızda"

Özkan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: "Takip sisteminde hiçbir eksiklik yok. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Bir kere niye Ekrem Bey ile Mansur Bey çıktılar? Onlar zaten Cumhurbaşkanı yardımcıları. Seçim işlemini onlar yapıyor. Evet biz öndeydik orada. AA ile bizim sandık sistemimiz arasında çok büyük fark vardı. Recep Tayyip Erdoğan 60'la başlamıştı, biz de 50'yle başladık. AA'nın manipülasyonundan kaynaklanıyor. AA, 60'la başlatamaz. Aynı sonuçları alıyoruz. Islak imzalı olarak bize ulaşanla AA aynı. Ama AA Recep Tayyip Erdoğan'ın psikolojik üstünlüğü için 60'dan başlatıyor. ANKA bizim dışımızda. Piyasada, sahibi belli. ANKA'nın çalıştığı veriler sandık başında 1000 kişinin gönderdiği veriler. ANKA'ya sordum 'ne oldu' dedim. İtirazlar yüzünden veriler yükselememiş. AA, 60'da başlayıp gıdım gıdım psikolojik üstünlük sağlayınca. O da sandık başında milletvekili seçimi izlemekte olan yurttaşlarımızı, müşahitlerimizi, görevlilerimizi 'zaten bu seçim bitti' diye uzaklaştırmaktı. Sandık aynı sandık. Biz de aynı sandığın sonucunu alıyoruz. Açılan ilk sandıklarda sayın genel başkanımız yüzde 50 öndeydi. Ama sandıklar açılınca bu sonuç ortaya çıktı.

"Benim böyle televizyon kanalım ve ajansım yok"

1982 yılından beri medyanın içindeyim. Bu arkadaşlarımın çoğu benimle çalıştı. ANKA Ajansı'nın sahibi olan Ali Fırat Atabaş, benimle çalışmış bir arkadaş. Ali Fırat benim çok sevdiğim kardeşim. Bütün verileri koyu. O söylese dahi benim böyle ajansım ve televizyon kanalım yok. Ben CHP'de sorumluluk alanı medya ve iletişimden sorumluluğundayım. Veriyle ilgili başka bir arkadaşım sorumlu. Verilerde gecikme oldu. AK Parti bizim önde çıktığımız her sandığa itiraz etti. Islak imzalı tutanaklarla YSK verilerini karşılaştırdığımızda bunlar sonucu değiştirmiyor. Bugün sayın genel başkanımızın açıkladığı gibi bir tek oyun çalınmasına dahi izin vermez. Bir tek oy için ahi itiraz ediyoruz. O oy doğru yere koyulana kadar onun takipçisiyiz. 100 yaşındaki parti bir tek seçmeninin oyunu dahi zayi etmez. Vatandaşımız emin olsun.

"Benim ağlamadığımı kim söyleyebilir?"

Onursal Adıgüzel kendi açıklamasında belirttiği gibi. Kamuoyunda linç yaşıyoruz. Bugün en son gördüğüm Fetullahçı linç genel başkanımıza uzanmıştı. Toplumsal linç önü alınabilir bir şey değil. Masum olanları anlayışla karşılıyorum. Benim 8 yaşındaki oğlum evde 1 saat ağlamış. Benim ağlamadığımı kim söyleyebilir? Dünyanın emeği var orada. 6 yıl cezaevi var orada. Biz varlığımızı koyuyoruz. Burada isyanım Fetullahçı'ya, alçağa, namussuza. CHP'nin büyük mücadele ile buralara geldiğini görmeyenlere. Daha güzel daha iyi bir Türkiye'ye gelmek için ağlıyoruz. Ben Cumhuriyet mitinglerini yapan insanım. Bunun için 6 yıl hapis yatan adamım. Fetullahçısıyla, PKK'sıyla mücadele etmiş adamım. Arkadaşlarımızın duygusal tepkisini anlarız, onlar bizim canımız.

"Bizim habitatımızda Fetö duramaz"

Fetullah eşittir alçaklıktır. Biz yıllardır mücadele ediyoruz. AK Parti onlarla sarmaş dolaş iken ben onlarla mücadele ediyordum. Bugün benim annemin bakkalı, Kars, Keşan'dan insanlar beni arıyor. Gece ıslak belgeleri almışım, saraya getirmişim karşılığında 95 milyon para almışım. Bunlar 15 kişi toplanmışlar. Bu yalanları yayarak CHP'yi, Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar. Sayın genel başkanımız böyle karanlık, kaotik şeyleri reddettiğimizi, böyle namussuzca yapılan kumpaslara asla ve asla prim verilmemesini söyledi. Bizim habitatımızda FETÖ'nün durması mümkün değildir."