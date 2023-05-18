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Marc Bartra: Fenerbahçe'yi yenebilirdik

Marc Bartra: Fenerbahçe'yi yenebilirdik

Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları müsabakanın ardından konuşan Trabzonspor'un savunmacısı Marc Bartra, "İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. İki pozisyon bulduk, atsaydık en azından berabere olacaktı. Fenerbahçe'yi yenebilirdik" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1'lik skorla devirdi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Batshuayi, Peres ve Valencia atarken bordo-mavililerin tek sayısını ise penaltıdan Trezeguet kaydetti.

Puanını 71'e çıkaran Fenerbahçe haftayı lider Galatasaray'ın 5 puan arkasında 2. sırada tamamladı.

Son 7 maçının 6'sından puan kaybıyla ayrılan Trabzonspor ise 48 puanla 8. sırada kaldı.

Marc Bartra: Fenerbahçe'yi yenebilirdik

Trabzonspor'un savunmacısı Marc Bartra, "İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. İki pozisyon bulduk, atsaydık en azından berabere olacaktı. Fenerbahçe'yi yenebilirdik. İkinci yarı daha iyiydik ama ikinci golü yedik. Fenerbahçe bulduğu pozisyonları attı, biz atamadık. Biz de net fırsatları kaçırdık. Yeni bir teknik ekibimiz var. Yeni bir sistemle oynamaya çalışıyoruz. Her yenilik zaman gerektirir. Hocamız antrenmanlarda bizi çalıştırıyor. Birbirimizi tanımaya başladık. Hedefimiz yok gibi ama kendimiz için oynayacağız. Mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

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