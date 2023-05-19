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Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 41 yıl sonra bir ilki yaşadı

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 41 yıl sonra bir ilki yaşadı

Trabzonspor 41 yıl aradan sonra Fenerbahçe deplasmanında oynadığı bir Süper Lig maçında penaltıdan gol buldu.

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Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu maçta Trabzonspor, Kadıköy'de 41 yıl sonra bir ilki yaşadı. Mahmoud Trezeguet ile 80. dakikada penaltıdan gol bulan Trabzonspor, daha önce Fenerbahçe deplasmanında tam 41 yıl önce penaltıdan sevinmişti.

Son penaltı golü 1982'de atıldı

27 Kasım 1982'de Bahaddin Güneş ile Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol atmayı başarmıştı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe, 1982'deki derbi maçı da 4-2'lik skorla kazanmıştı.

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