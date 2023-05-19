Ünlü anketçi 'itibarımız satılık değil' dediği anketle büyük yanılttı! Şimdi de çıktı kendine böyle savundu

ORC Araştırma'nın patronu Mehmet Pösteki, 14 Mayıs seçimine 2 gün kala "İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun" iddiasıyla paylaştığı anket sonucuyla hem büyük yanıldı hem de herkesi büyük yanılttı. Seçimden günler sonra da sosyal medya üzerinden "Bilerek yanıltmadık, ikinci turda telafi edeceğiz" paylaşımı yaparak özür dileme gereği bile duymadı.

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14 Mayıs seçimlerinin kaybedenlerinin başında anket şirketleri geldi. ORC Araştırma’nın Başkanı Mehmet Pösteki, 14 Mayıs seçimine 2 gün kala "İtibarımız satılık değildir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun" iddiasıyla bir anket paylaştı. Ancak sandıktan çıkan sonuç ORC Başkanı'nı çok fea utandırdı. Ancak Pösteki çıkıp özür dilemek yerine "Hiç kimseyi bile isteye yanıltmadık. İkinci turda hatamızı telafi edeceğiz" paylaşımı yaptı.

Ne dediyse tam tersi çıktı!

ORC Araştırma'nın, 12 Mayıs’ta yayınladığı anketine Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.7, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44,3, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 2.8 ve seçime 3 gün kala çekilen, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yüzde 1.3 şeklinde bir oy dağılımı açıklamıştı. Acak 14 Mayıs seçim sandığından Kılıçdaroğlu yüzde 45, Erdoğan'a yüzde 49,5; Oğan'a ise yüzde 5,2 oy çıktı.

Özür diyemeye gerek görmedi!

Seçimden 4 gün sonra bir açıklama yapan ORC Başkanı Pösteki, yaptıkları büyük hata nedeniyle özür dilemeden kendini ve diğer yanılan anket şirketlerini savunmaya çalıştı. Pösteki’nin Twitter’dan paylaştığı söz konusu açıklaması şu şekilde:

“Çok kıymetli kamuoyuna; Uzun yıllardır gerek siyasi eğilim, gerekse toplumsal konularda araştırmalar yapıyor, bulduğumuz sonuçları da sizlerle paylaşıyoruz. 14 Mayıs seçimlerinin hemen öncesinde açıkladığımız araştırma sonuçlarını da, kimseyi kayırmadan objektif bir şekilde duyurduk.

Hiç kimseyi bile isteye yanıltmadık

Maalesef açıklanan seçim sonucu ile araştırma sonucumuz uyuşmadı. Bu konuda sizlere hayal kırıklığı yaşattığımızın bilincindeyiz. Ancak şundan emin olunuz ki hiç kimseyi bile isteye yanıltmadık. Hatta seçim sonuçları konusunda yanılan birçok sektör kuruluşunun da bunu yapmadığını biliyoruz.

Mazereti deprem oldu!

Ülkemiz çok büyük bir afet sonrası bir baskın seçim yaşadı. Birçok yurttaş için seçim birinci öncelik olmaktan çıktı ve çok büyük bir seçmen hareketliliği oldu. Örnekleme yapmak, yanlılık kontrolü yapmak zorlaştı. Yüz yüze anket yapabilmek neredeyse imkânsız hale geldi. Çeşitli sebeplerle vatandaşlık ve oy kullanma hakkı kazanmış seçmenlere araştırmalarda ulaşmak zaten başlı başına bir problem haline geldi

"İkinci turda telafi edeceğiz"

Bu ve bunun gibi birçok sebep yanılmamıza sebep olmuş olabilir. Gerekli inceleme ve karşılaştırmaları yapmaya devam ediyoruz. Tespit edeceğimiz tüm aksaklık ve hataları düzeltmek için ciddi bir gayret içindeyiz. 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçiminde, bu durumu telafi edeceğimizden şüpheniz olmasın.

"Memleketi seven insanlarız"

Şunun net bir şekilde bilinmesini isterim. Ben ve ekibimiz, Türkiye’yi içinde yer alan insanlarını, taşını toprağını seven, gerek kurum olarak gerekse bireysel olarak, ülkenin güzelleşmesini, refaha kavuşmasını isteyenlerdeniz.

Mesleğini icra etmenin zorluklarını her daim üzerinde hisseden bir doktorun, bir öğretmenin, bir işçinin, bir memurun, bir gazetecinin ve baskı altında çalışan diğer meslek gruplarının hissettiği tüm hassasiyetleri biz de taşımaktayız ve işimizin başındayız.

Millet 14 Mayıs’ta bir tercih yaptı ve Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. Tura taşıdı. 2. Tur seçimlerine yönelik saha çalışmamızı gerekli kontrolleri yaptıktan sonra başlatacağız. Saygılarımla.”