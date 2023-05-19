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Bursa'da lüks araç kontrolden çıktı 3 kişi öldü 1 kişi ağır yaralı

Bursa'da lüks araç kontrolden çıktı 3 kişi öldü 1 kişi ağır yaralı

BURSA’da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil metro istasyonunun alt geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

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Korkunç Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametinde seyir halinde olan Mehmet Necip Sinan (36) idaresindeki ve Furkan Şenbağ (29), Hasan Hüseyin Acar(38), Onur Kapıkıran’ın (40) yolcu konumunda bulunduğu 16 TR 935 plakalı otomobil süratle ilerlerken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp Fatih Sultan Mehmet metro istasyonu alt geçidine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayılıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mehmet Necip Sinan, yolcu konumundaki Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Acar hayatını kaybetti. Onur Kapıkıran ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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