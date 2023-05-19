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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından West Ham United ve Fiorentina finale yükseldi.

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Bu yıl ikincisi düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali’ne yükselen takımlar bugün oynanan maçlarla tamamlandı. İlk maçı 2-1 kazanan West Ham United, rövanş maçında AZ Alkmaar’ı deplasmanda maçın 90+4. dakikasında Pablo Fornals’ın attığı golle yenerek finale çıktı.

Gecenin bir diğer müsabakasında ise Basel, Fiorentina’yı ağırladı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Basel, evinde Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu ve karşılaşma uzatmaya gitti.

Fiorentina, 120+9. dakikada Antonin Barak’ın attığı golle 3-1 öne geçerek finale çıktı.

Bu sonuçla West Ham United finalde Fiorentina ile eşleşti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

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