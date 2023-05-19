Galata Köprüsü'nden denize düşen vatandaş hayatını kaybetti

Galata Köprüsü'nden bilinmeyen bir sebeple denize düşen vatandaş sahil ekipler tarafından arandı. Şahsın cansız bedeni sudan çıkartıldı.

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Olay Fatih ilçesi, Galata Köprüsü'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa bir sürede olay yerine gelen ekipler arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Polis dalgıç kurbağa ekiplerinin araması sonucu gece saatlerinde şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze daha sonrasında otopsisi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Kurumuna gönderildi.