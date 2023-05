19 Mayıs resimli mesajları 2023 yeni 19 Mayıs kutlama sözleri

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Gençlik ve Spor Bayramı'nin gençlere armağan etmiştir. Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır .Bu özel ve anlamlı günün gelmesiyle beraber yeni, Türk bayraklı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları merak ediliyor. İşte 19 Mayıs mesajları ve kutlama sözleri 2023...

Abone ol

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Kurtuluş Mücadelesi'nin başlangıcı olarak kabul edilen bu gün; Atatürk'ün çok önem verdiği 'Türk Gençliği'ne armağan edilmiştir. Bizler de sizler için 19 Mayıs mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. İşte en güzel ve resimli 19 Mayıs sözleri ile mesajları...

Resimli 19 Mayıs mesajları

Gençliğin gücüyle, sporun heyecanıyla dolu nice 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarına! Hep birlikte daha nice zaferlere koşalım.

Ulu önder Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesinin üzerinden yıllar geçse de gençlik ateşi hiç sönmedi. 19 Mayıs tüm gençlerimize ve ulusumuza kutlu olsun!

19 Mayıs kutlu olsun

19 Mayıs'ı kutlamak için sporun, sağlığın ve birlikte hareket etmenin en güzel günlerinden biriyiz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

Bu özel günün coşkusunu gençlikle birlikte yaşamak, enerjimizi paylaşmak çok güzel! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyen, geleceğin teminatı gençlerimize sağlıklı ve spor dolu bir bayram diliyoruz. 19 Mayıs'ınız kutlu olsun!

Gençlik, geleceğin teminatıdır. 19 Mayıs'ı kutlarken gençlerimizi spora teşvik edelim ve onlara bu yolda destek olalım. Bayramınız kutlu olsun!

Gençlik ateşiyle yanıp, sporun heyecanını yaşayan tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.

Geleceğimizin umudu gençlerimize sağlıklı, başarılı ve spor dolu bir bayram diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun!

19 Mayıs, gençlerimizin enerjisiyle aydınlanan bir gün. Gençlerimizin sporla büyümesini ve hayallerine ulaşmasını dilerim. Bayramımız kutlu olsun!

Gençlik, umutla başlar, azimle devam eder ve başarıyla taçlanır. Gençlerimiz, bu ülkenin en büyük değeridir. 19 Mayıs'ta tüm gençlere saygı ve sevgilerimi sunuyor, geleceklerinin parlak olmasını diliyorum.

Atatürk'ün 19 Mayıs sözleri

Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır.

Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.

Türk milleti, güzel her şeyi, her medenî şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktır ki, herşeyin üstünde tapındığı bir şey varsa, o da kahramanlıktır. Bu sözlerim şüphesiz bugünkü uyanık Türk gençliğinin kulaklarında yüksek ve tesirli akisler yapacaktır. Yüksek huylarına ehemmiyetle baktığım Türk çocuklarından daha az şey istemem.

Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Bütün ümidim gençliktedir.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Bütün ümidim gençliktedir.

- Mustafa Kemal Atatürk