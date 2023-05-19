BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,38
ALTIN 1.251,88
HABER /  SPOR

Arda Güler asistiyle Trabzon maçına damga vurdu 'sihirbaz' dediler

Arda Güler asistiyle Trabzon maçına damga vurdu 'sihirbaz' dediler

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Arda Güler yine gündem oldu. 11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan genç oyuncu, inanılmaz bir pas vererek tüm rakip takımı oyundan düşürdü ve Batshuayi'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı.

Abone ol

Yaptığı asistle çok konuşulan Arda Güler, Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına oturmayı başardı.

Rakip takımı çizgi halinde yakalayan Arda Güler, ceza sahasının hemen önünden inanılmaz bir pas vererek tüm Trabzonsporlu savunma oyuncularını şaşırttı. Herkesin bakakaldığı anda hareketlenen Batshuayi, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kısa süre içinde Twitter'da ilk sıraya oturan Arda Güler'in bu asisti defalarca izlendi. Genç yaşına rağmen saha içindeki otoriter oyunu herkes tarafından alkış topladı. Sosyal medyadaki kullanıcılar Arda Güler için ''sihirbaz'' yorumunda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
19 Mayıs resimli mesajları 2023 yeni 19 Mayıs kutlama sözleri
19 Mayıs resimli mesajları 2023 yeni 19 Mayıs kutlama sözleri
Bitlis'in beyaz altını! Yıllık 3 milyar TL gelir elde ediliyor!
Bitlis'in beyaz altını! Yıllık 3 milyar TL gelir elde ediliyor!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu
Galata Köprüsü'nden denize düşen vatandaş hayatını kaybetti
Galata Köprüsü'nden denize düşen vatandaş hayatını kaybetti
Alkollü sürücü Samsun'da bir aileyi ok etti
Alkollü sürücü Samsun'da bir aileyi ok etti
Ünlü anketçi 'itibarımız satılık değil' dediği anketle büyük yanılttı! Şimdi de çıktı kendine böyle savundu
Ünlü anketçi 'itibarımız satılık değil' dediği anketle büyük yanılttı! Şimdi de çıktı kendine böyle savundu
Meral Akşener'den kurmaylarına talimat! Hiçbir şey bitmedi, sahada Kılıçdaroğlu için çalışın
Meral Akşener'den kurmaylarına talimat! Hiçbir şey bitmedi, sahada Kılıçdaroğlu için çalışın
Necip Hablemitoğlu davasında Levent Göktaş dahil tüm sanıklar tahliye edildi
Necip Hablemitoğlu davasında Levent Göktaş dahil tüm sanıklar tahliye edildi
Bursa'da lüks araç kontrolden çıktı 3 kişi öldü 1 kişi ağır yaralı
Bursa'da lüks araç kontrolden çıktı 3 kişi öldü 1 kişi ağır yaralı
Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayan kişi kayboldu
Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayan kişi kayboldu
HDP'li Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sinan Oğan' mesajı
HDP'li Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Sinan Oğan' mesajı
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 41 yıl sonra bir ilki yaşadı
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 41 yıl sonra bir ilki yaşadı