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İspanyol ekibi İtalyan ekibine karşı! UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu

İspanyol ekibi İtalyan ekibine karşı! UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından finalin adı Sevilla-Roma oldu.

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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanşları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. İspanyol ekibi Sevilla, 1-1’in rövanşından İtalyan temsilcisi Juventus’u konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Juventus oldu. 65. dakikada Dusan Vlahovic, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Sevilla, 71. dakikada Suso ile eşitliği yakaladı. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, 95. dakikada Lamela sahneye çıktı ve Sevilla'yı 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi ve İspanyol ekibi adını finale yazdırdı.

Gecenin diğer maçında ise ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Roma, deplasmanda Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak finalde Sevilla'nın rakibi oldu.

Final 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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