AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Sinan Oğan ile bizim aramızda uçurum yok

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu. Seçimin sürprizi olan Sinan Oğan'ı tebrik etmek için aradığını belirten Yıldırım "Sizin görüşleriniz ile bizim görüşlerimiz arasında küçük bir fark var dedim. Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem. Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. " dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Kararı veren millet. Seçimin kazananı belli. 600 milletvekilinin 323'ünü almış mı? Salt çoğunluk şartı olmasa 2 buçuk milyon oyla Tayyip Bey kazanmış. " ifadelerini kullanan Yıldırım şunları kaydetti:

Bugün vatandaşı milleti bir daha sandığa götürüp yormak gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaktık. İçinde terör örgütlerinin sempatizanları var. 4 tane bedavacı parti var. Sonuç ne? 24.4 CHP ne uzanıyor ne kısalıyor. Bizde kaybettik. Oy oranında bir azalma var. İttifak olarak düşündüğümüzde onlarla aramızda ciddi bir oy farkı var. Şu anda ittifakları konuşuyoruz. Biz 21 yıllık iktidarız çok çok yaptıklarımız var yapamadıklarımız var.

(Kılıçdaroğlu'unun oy kullanıldığınız sandığın başında bekleyin açıklaması) Gidiyoruz kuyruğa giriyoruz, oy kullanıyoruz de mi. Bir sandıkta 350 oy var o kadar kişi gelse beklese sığar mı ya. Bu sorumsuz bir açıklama. Bu ülke nasıl seçim yapılacağını yeni öğrenmedi. Bu saçma sapan bir şeydir.

"Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir"

Ben Sinan Oğan'ı tebrik etmek için aradım. Sizin görüşleriniz ile bizim görüşlerimiz arasında küçük bir fark var dedim. Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem. Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız; ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi der. Biz Cumhur İttifakız, bizim ittifakımızda kişisel menfaatler yok. Biz menfaat ittifakı değiliz. Karşıdaki menfaat ittifakı. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Dereyi görmeden paçayı sıvıyorlar, herkese yardımcılık veriyorlar.

"Oğan ile aramızda uçurum yok"

Ben bu konuşma içerisinde 'Sinan Beyle ilgili havaya girdi' dedim yanlış anlaşılmasını istemem. Sinan bey bu seçimle ortaya çıkan bir figürdür. Bunun kalıcı olması için iyi yorumlaması lazım. Siyasi söylemlerini gerçekleştirme yönünde adımlar atarsa siyasette kalıcı hale gelir. Sinan bey Türk devletleri ile iş birliğini daha fazla haline getirilmesi gerektiğini savunuyor. Sinan Bey'in Türk devletleri ile ilişkileri geliştirmek konusundaki hassasiyetini biliyorum. Terör örgütü konusunda da aynı şekildi.Sinan Bey'in söyledikleri ile bizim söylediklerimiz arasında uçurum yok. Aynı şeyleri söylesek zaten bizim partimizde olurdu. Anlaşamayacağımız bir şey yok.

Yurtdışı oyları

Yurtdışında yaşayanlar Türkiye'yi daha tafrasız görebiliyorlar. Oradaki davranış fanatik parti davranışı değil. Biz denizin içindeki balıklarız onlar daha net gördükleri için de bu sonuç çıktı.

Yapılan anketler

Anketlerin büyük bir çoğunluğunda bazı partilere cömert davranıldığını gördük. Hakikaten yanıldılar. Biz de Kemal Bey'in hep gerisinde gösterdiler. Şunu söylemek istiyorum. Gerçek anket seçim sandığından çıkıyor. Vatandaşlarımızın başladığı işi bitirmesi lazım. Ne kadar katılım olursa biz ondan mutlu oluruz. İkincisi fındığa gideceğim çaya gideceğim bu konular vatandaşımızın önceliği olmamalı. Mecbursa gitmeye oralardaki mülki amire rica etsinler onlar yardımcı olur gönderebilirler.