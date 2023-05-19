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TCMB'den kredi kartı ve kredili mevduat hesabı açıklaması

TCMB'den kredi kartı ve kredili mevduat hesabı açıklaması

Merkez Bankası'ndan son dakika açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.

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TCMB: Kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak.

Bankacılık kaynaklarının “Tüketiciler bu nakit avansla ihtiyacını karşılıyordu. Kredi kartından nakit avans çekiyordu. 1,36 faiz oranıyla. Menkul kıymet zorunluluğuyla birlikte çoğu banka, pazartesi gününden itibaren kredi kartından nakit avansı kapattı” dediği iddia edilmişti.

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