Fenerbahçe tribünlerinde Hizbullah tepkisi! Tüm stat aynı sloganla inledi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli taraftarlar tribünde "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganları attı.Abone ol
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Şampiyonluk yarışını bırakmayan sarı-lacivertlilerde tribünlerde yapılan tezahürat dikkat çekti.
Şampiyonluk yarışında takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor maçında Ülker Stadı'nı tıka basa doldurdu. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler mücadelenin bir kısmında tribünde, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz." sloganları attı.
"Mustafa Kemal'in askerleriyiz"
Karşılaşmanın son bölümlerine doğru ise Fenerbahçe taraftarı, "Türkiye laiktir laik kalacak." ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." tezahüratında bulundu.