Bugün bankalar açık mı 19 Mayıs'ta bankaların çalışma saatleri 2023

Resmi tatil statüsünde yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bir bayramdır. EFT ve havale işlemi yapmayı düşünenler 19 Mayıs Cuma günü bankaların açık mı kapalı olacağını araştırmaya başladı. Peki, "19 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma bankalar tatil mi?" İşte 19 Mayıs 2023 Cuma bankaların çalışma durumu...

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım sürerken, 19 Mayıs Cuma günü bankaların çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları izinli olurken, birçok özel kurum hizmet vermemektedir. Bu kapsamda 19 Mayıs günü bankada işi olanlar, 19 Mayıs Cuma günü bankaların açık mı, kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı. işte 19 Mayıs 2023 günü bankaların çalışma saatleri...

19 Mayıs'ta bankalar açık mı?

Bankada işlem yapacak olanlar 18 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. 19 Mayıs'ta ise resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak.

İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak. Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 22 Mayıs Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.