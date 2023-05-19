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Bin 124 kilo kokain ele geçirildi! Türkiye'den giden konteynerden çıktı... Piyasa değerine bakın

Bin 124 kilo kokain ele geçirildi! Türkiye'den giden konteynerden çıktı... Piyasa değerine bakın

TÜRKİYE'den Hollanda’daki bir şirkete gönderilen otomobil lastiği yüklü bir konteynerde bin 124 kilo kokain bulundu. Kokainin piyasa değerinin yaklaşık 84,5 milyon euro olduğu belirtildi.

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Türkiye'den Hollanda'ya gönderilen konteynerde bin 124 kilo kokain bulundu. Resmi makamlara göre, Rotterdam limanında ele geçirilen kokainin piyasa değeri yaklaşık 84,5 milyon euro.

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, salı günü Rotterdam limanında özel eğitimli narkotik köpekleri tarafından yapılan kontroller sırasında, Türkiye'den gönderilen bir konteyner dikkati çekti.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, yapılan aramada otomobil lastikleri arasına gizlenmiş 23 balya ve 19 spor çanta içerisinde bin 124 kilo kokain bulundu.

Savcılığa göre, ele geçirilen uyuşturucular, ‘Değiştirme partisi’ adı verilen yöntemle, alıcılar tarafından limanda, daha önce yüklendikleri konteynerden alınarak kontrol edilmeyen bir başka konteynere taşındı.

Kokainin yüklendiği konteynerin Türkiye'den, Rotterdam yakınlarındaki Hellevoetsluis kasabasında bulunan bir şirkete gönderildiği belirlendi.

Savcılık, son günlerde çok sayıda kişinin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerin bu olayla bağlantısı olup olmadığını araştırılıyor. Ele geçirilen uyuşturucunun Özel Yardım Timi tarafından imha edildiği bildirildi.

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