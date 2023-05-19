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Zuhal Demir kimdir, aslen nereli? Zuhal Demir kiminle evli, eşi kimdir?

Zuhal Demir kimdir, aslen nereli? Zuhal Demir kiminle evli, eşi kimdir?

Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulundu. Bu talebinin ardından Zuhal Demir'in siyasi hayatı merak edilmeye başlandı. Zuhal Demir Kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli?

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Bir televizyon programına katılan Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Demir, Türkiye'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkması üzerine çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulundu. Bu gelişmenin ardından Zuhal Demir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. 

Zuhal Demir, 1980 yılında Belçika'nın Limburg kentinde doğmuştur. 2003 yılında hukuk fakültesinden mezun oldu. Zuhal Demir'in mesleği avukatlıktır, aktif siyaset yapmaktadır.

2017'den günümüzde Belçika Federal Hükümeti'nde yoksullukla mücadele, fırsat eşitliği, engelliler ve bilimsel politikalardan sorumlu devlet bakanlığı görevini yürütmektedir.

Demir 2001'de milletvekili olarak Belçika Temsilciler Meclisi'ne seçildi.

24 Şubat 2017'de Yeni Flaman İttifakı Parti Meclisi, fırsat eşitliği, engelliler ve bilimsel politikalardan sorumlu devlet bakanlığı görevine Zuhal Demir'in getirildi.

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