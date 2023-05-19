Kılıçdaroğlu için 'gülseniz, ağlasanız olmaz' diyen Ahmet Hakan muhalif seçmene seslendi: Ruh sağlığınızı koruyun

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kendisine yaklaşık yüzde 4'lük fark atan Erdoğan'ı 'başarısız' ilan etti. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin oylarının azaldığını söyleyerek "Bu seçimin kaybedeni Erdoğan'dır" dedi. Ahmet Hakan, yazısında, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin "Gülseniz olmaz. Ağlasanız olmaz" dedi. Ahmet Hakan'ın muhalif seçmene seslenişi dikkat çekti.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması sonrası Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanya stratejisini ve dilini değiştirmesine ilişkin olarak "10 günde neler yapılamayacağını" yazdı.

Hakan, "Yüzde 49.5 almış adamı yüzde 50 alamadı diye başarısız bulmak" başlıklı yazısında, 2. tura kalan 10 günde şunların yapılmayacağını savundu:

"Yeni bir siyasi dil inşa edilmez. Keskin bir dönüş yapılmaz. Seksen farklı slogan benimsetilmez. Ani tornistan yapılmaz. Yeni bir konsept yaratılmaz. Herkese ulaşılmaz."

Hakan, 28 Mayıs seçiminde her şeye sıfırdan başlanacağı, 14 Mayıs sonuçlarının belirleyici olmayacağı yorumları için de şunları kaydetti:

"Her açıdan bal gibi de 14 Mayıs’ın devamı olarak algılanacak olan bir seçimi, bağımsız ve bağlantısız bir seçimmiş gibi satmaya kalkışıyorlar.

Muhalif seçmen kitlesine sesleniyorum: Seçim geceleri sizlere ciddi hayal kırıklığı yaşatan bu cahil cühela tipleri, hiç değilse bu seçimde ciddiye almayın. Ruh sağlığınızı koruyun."

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