Sinem Kobal eşi Kenan İmırzalıoğlu'na övgüler yağdırdı: Şanslı hissediyorum
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, bir dergiye kapak oldu. Röportajında gelecek planlarından bahseden ünlü oyuncu, gözlerden uzak evliliğiyle ilgili de konuştu.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i geçtiğimiz sene de Leyla'yı kucağına almıştı.
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Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, Hello dergisine kapak oldu.
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İddialı pozlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, geleceğe dair planlarından da bahsetti.
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"Setleri çok özledim"
"Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim" diyen Sinem Kobal, şöyle devam etti: "Deli doluyumdur, içim içime sığmaz. Anda olmaya çalışıyorum. Dönem dönem sakin, dönem dönem fırtınalı.
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