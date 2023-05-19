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Galatasaray ile Sivasspor 34. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Sivasspor 34. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 33 lig maçının 20'sinde sarı-kırmızılılar, 7'sinde kırmızı-beyazlılar galip geldi.

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İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 33 maçtan 20'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 70 golüne, Sivasspor 44 golle yanıt verdi.

Galatasaray, İstanbul'da bir kere kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile sahasında yaptığı maçların sadece birini kaybetti.

Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere, birinde mağlup oldu.

İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 39 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 17 gol atabildi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2011-2012 sezonunda deplasmanda 4-0 kazandığı maçta elde etti.

Sivasspor ise rakibini karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı.

Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.

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