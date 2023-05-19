BIST 4.502
DOLAR 19,80
EURO 21,41
ALTIN 1.251,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da el bombası ve tabancayla yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da el bombası ve tabancayla yakalanan zanlı tutuklandı

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde polisten kaçarken tabanca ve el bombasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Abone ol

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 17 Mayıs’ta uygulama yapan polisleri görüp kaçmaya çalışırken tabanca ve el bombasıyla yakalanan Yusuf K'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Yusuf K, ifadesinde, silah ve el bombasını başkalarıyla kavga eden kuzeni Cumali K'ye (28) götürmek istediğini öne sürdü.

Bunun üzerine Cumali K. de gözaltına alındı. Cumali K'nin ifadesinde kuzeninin verdiği bilgileri doğruladığı iddia edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Yusuf K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, kuzeni ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 17 Mayıs'ta uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bulundukları yere yakın bir noktada duran taksiden inip kaçan yolcunun peşine düşmüştü.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan zanlı cebindeki bir cismi yakındaki evin bahçesine atıp kaçmayı sürdürmüştü.

Havaya uyarı ateşi açan ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu zanlı Yusuf K'yi yakalamış, üzerinde ruhsatsız tabanca ile 39 mermi ele geçirmişti.

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin kaçarken binanın bahçesine attığı cismin de el bombası olduğu tespit edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar, Bitcoin, Euro hepsi yükseliyor! 19 Mayıs son rakamlara bakın
Dolar, Bitcoin, Euro hepsi yükseliyor! 19 Mayıs son rakamlara bakın
Galatasaray ile Sivasspor 34. kez karşı karşıya
Galatasaray ile Sivasspor 34. kez karşı karşıya
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Bin 124 kilo kokain ele geçirildi! Türkiye'den giden konteynerden çıktı... Piyasa değerine bakın
Bin 124 kilo kokain ele geçirildi! Türkiye'den giden konteynerden çıktı... Piyasa değerine bakın
AB, Rus elmaslarına yaptırım uygulayacak
AB, Rus elmaslarına yaptırım uygulayacak
Zuhal Demir kimdir, aslen nereli? Zuhal Demir kiminle evli, eşi kimdir?
Zuhal Demir kimdir, aslen nereli? Zuhal Demir kiminle evli, eşi kimdir?
Kılıçdaroğlu için 'gülseniz, ağlasanız olmaz' diyen Ahmet Hakan muhalif seçmene seslendi: Ruh sağlığınızı koruyun
Kılıçdaroğlu için 'gülseniz, ağlasanız olmaz' diyen Ahmet Hakan muhalif seçmene seslendi: Ruh sağlığınızı koruyun
Sinan Oğan destekçileri ikinci turda kime oy verir seçimi bilen anketçi araştırma sonuçlarını paylaştı
Sinan Oğan destekçileri ikinci turda kime oy verir seçimi bilen anketçi araştırma sonuçlarını paylaştı
İran'da güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan 3 kişi idam edildi
İran'da güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan 3 kişi idam edildi
Fenerbahçe tribünlerinde Hizbullah tepkisi! Tüm stat aynı sloganla inledi
Fenerbahçe tribünlerinde Hizbullah tepkisi! Tüm stat aynı sloganla inledi
Bugün bankalar açık mı 19 Mayıs'ta bankaların çalışma saatleri 2023
Bugün bankalar açık mı 19 Mayıs'ta bankaların çalışma saatleri 2023
TCMB'den kredi kartı ve kredili mevduat hesabı açıklaması
TCMB'den kredi kartı ve kredili mevduat hesabı açıklaması