Dolar, Bitcoin, Euro hepsi yükseliyor! 19 Mayıs son rakamlara bakın

19 Mayıs 2023 Dolar, Euro, Bitcoin'de yükseliş var. Euro 21,30 lira seviyesinin üzerinde seyrederken Bitcoin 27 bin liraya doğru gidiyor. İşte yatırımcının merak ettiği rakamlar...

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19 Mayıs resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul bugün kapalı...Yatırımcı ise dolar ve euro fiyatlarını araştırmaya devam ediyor.

Bugün 19,80 liradan alınan dolar 19,81 liradan satılıyor.

21,36 liradan alınan Euro ise 21,40 liradan satılıyor.

Lider kripto para Bitcoin'de yükseliş var

19 Mayıs 2023 lider kripto para Bitcoin 26.919 dolardan, Türk lirası karşısında ise 533.002 TL‘den işlem görüyor.

Ethereum (ETH) 1.805, Cardano (ADA) 0,3709, BNB (BNB)

309,90 dolardan işlem görüyor.