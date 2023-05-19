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TÜSİAD'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

TÜSİAD'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

TÜSİAD: Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken; kaliteli eğitimi, bilim ve teknolojide yetkinlikleri ve hiçbir gencimizi geride bırakmayacak kurumsal yapıları ve kuralları tam anlamıyla hayata geçirmeliyiz.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "Atamızın emanetini üstlenen fikri hür, vicdanı hür gençlik Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi kararlılık ve azimle koruyup güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin yapılan açıklamada, "Bağımsızlık mücadelemizin ilk adımı olan 19 Mayıs’ı armağan ederek, gençlere Cumhuriyeti ve değerlerini koruma emanetini bırakan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurucu kuşakları saygı ve minnetle anıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Demokratik, laik, hukukun üstünlüğüne, kadın-erkek eşitliğine ve sosyal adalete dayanan Cumhuriyet değerlerinin tüm gençlerin pusulası olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük önder Atatürk’ün koyduğu, muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefine, gençlerimizin Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla geleceğe taşımasıyla ulaşacağız. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken; kaliteli eğitimi, bilim ve teknolojide yetkinlikleri ve hiçbir gencimizi geride bırakmayacak kurumsal yapıları ve kuralları tam anlamıyla hayata geçirmeliyiz.

Gençlerimize aydınlık bir geleceği sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Atamızın emanetini üstlenen fikri hür, vicdanı hür gençlik Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi kararlılık ve azimle koruyup güçlendirecektir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

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