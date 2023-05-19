Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışındaki vatandaşlara çağrı yaptı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan sandığa gitmeyi ihmal etmemelerini istedi. Erdoğan, yurt dışındaki seçmenlere "Demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor. Erdoğan son paylaşımında yurt dışındaki vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle: Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık.

Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Şahsıma ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiniz.

"Türk demokrasinin gücüne güç kattınız"

Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız.

Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız. Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum.

Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor.

Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum.

İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum.