Altılı masa toplantısında Kılıçdaroğlu'na 'çekilelim' dedi Talat Atilla'dan bomba kulis!

14 Mayıs seçimleri sonrası bir araya gelen altılı masa toplantısında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı yardımcılığından çekilmeyi önerdiği iddia edildi. Yazar Talat Atilla, bomba kulisin ayrıntılarını aktardı.

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14 Mayıs seçimleri sonrası 6'lı masa liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda seçim sonuçları ve ikinci tur stratejisinin masaya yatırıldı.

2,5 saat süren toplantının kamuoyuna yansımayanlarına yazar Talat Atilla ulaştı. Atilla, Türktime sitesindeki yazısında bomba bir kulis aktardı.

Öneri dikkate alınmadı

Yazar, toplantıda söz alan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sürpriz çıkışını paylaştı:

"Uysal, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları görevlerimizden feragat edilmesini öneriyorum!" dedi.

Masadaki tüm liderler şaşkınlıkla birbirlerinin suratlarına bakıp, başlarını öne eğdiler.

DP Lideri’nin bu şok çıkışıyla, 5-10 saniye odaya herkesin nefes alış verişinin dahi duyulduğu derin bir sessizlik hakim oldu.

O anda adeta 2001 yapımı Memento filminin unutulmaz repliği, sessizce kalplere yayılır gibi oldu;

"Kendimize kim olduğumuzu hatırlatmak için hepimizin aynalara ihtiyacı var..."

Ve sonra sanki Uysal'ın bu tarihi önerisi hiç söylenmemiş, duyulmamış gibi masanın diğer gündemlerine geçildi!"

Talat Atilla'nın yazısının tamamı