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İran ve Pakistan sınırında serbest ticaret bölgesi açıldı

İran ve Pakistan sınırında serbest ticaret bölgesi açıldı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Tahran'a, barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve refahın sembolü olması için İran-Pakistan sınır güvenlik mekanizmasının güçlendirilmesini teklif etti.

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Radio Pakistan’daki habere göre, Şerif, İran'la Pakistan sınırında serbest ticaret bölgesi ve elektrik nakil hattı açılışında açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin de katıldığı törende, Şerif, barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve refahın sembolü olması için Tahran’a, İran-Pakistan sınır güvenlik mekanizmasının güçlendirilmesini teklif etti.

Şerif, sınırın güçlendirilmesiyle iki ülke arasında sorun çıkarmak isteyenlerin alçak dizaynlarının başarısız olacağını vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğine değinen Şerif, 6 sınır pazarının daha gelecek günlerde kurulacağını, bunun İslamabad ile Tahran arasında ekonomik ve ticari ilişkilerde bir "köşe taşı" olacağını söyledi.

Serbest ticaret anlaşmasının hızlı şekilde imzalanması vurgusu

Başbakan Şahbaz Şerif, Gvadar şehrinde kabile liderleri ve şehrin ileri gelenleriyle de görüştü.

Şerif, burada yaptığı açıklamada, İran ile Pakistan arasında serbest ticaret anlaşmasının en kısa sürede tamamlanması konusunda İran Cumhurbaşkanı Reisi ile mutabık kaldıklarını aktardı.

Reisi ile Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamındaki projeleri görüştüklerini belirten Şerif, bununla ilgili önerilerde bulunduğunu kaydetti.

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