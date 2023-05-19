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Bu fırsat bir daha zor yakalanır! 19 Mayıs 2023 altın fiyatları

Bu fırsat bir daha zor yakalanır! 19 Mayıs 2023 altın fiyatları

Altının onsu 2000 dolar altında seyretmeye devam ediyor. Gram altın da 1450 rekoru sonrası son alım fırsatları sunuyor. Uzmanlara göre yaz aylarında altın fiyatları çok yükselecek.

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19 Mayıs altın ne kadar merak ediliyor. Bugün altının gram fiyatı 1.251 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın 2.229 lira, yarım altın da 4.471 lira seviyesinde...

"Bu fırsat bir daha zor yakalanır"

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, “Piyasalar Cumhurbaşkanın ikinci turu alacağına inandı ve düzeltmeler yaptı. Bu düşüş alıcılar için bir fırsat. Altın almak isteyen vatandaşların bunu değerlendirmelerini öneriyoruz, bunu bir daha zor yakalarlar. Tasarruf sepetlerinde mutlaka yüzde 30 civarında altın almalarını öneririm.” şeklinde konuştu.

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