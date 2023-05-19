Şahan Gökbakar ile Enver Aysever kapıştı! Kendine küfrettireceksin şimdi! Dingil...

Komedyen Şahan Gökbakar ile azılı CHP'li televizyoncu Enver Aysever sosyal medyada fena kapıştı. Şahan Gökbakar'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşımına Enver Aysever, "Arkadaşınızla mı konuşuyorsunuz Şahan?" diye çıkıştı. Şahan Gökbakar, ""Yaaaaa hadiiiii enveeeer hadiiiiii...küfür ettirecen kendine bos yere..." karşlığı verdi. Enver Aysever üslup uyarısı yapınca da Şahan Gökbakar'da ip koptu. Enver Aysever'e dingil" dedi.

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Recep İvedik filmleriyle Türk sinemasına damgasını vuran komedyen Şahan Gökbakar ve gazeteci Enver Aysever, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısının ardından birbirlerine girdi. Şahan Gökbakar, Kılıçdaroğlu'nun "Ey Erdoğan" diye diye kağıttan bakarak yaptığı konuşmayı eleştirip "Kağıda bakarak konuşmayı bırak" sözleriyle eleştirdi. Gökbakar'ın kullandığı dili eleştiren Aysever ise paylaşımı alıntılayarak "Arkadaşınla mı konuşuyorsun Şahan?" dedi. Ondan sonra film koptu. İşte Şahan Gökbakar'ın 'kendine küfrettireceksin şimdi" dediği o kavga...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Şahan Gökbakar, "Bir kere kağıttan okuma işini bir kenara bırak. Bu söylediklerini ilk turdan önce söyleyecektin. Senin videona terörist montajlayıp mitinginde oynatan iktidara aynı bu şekilde defalarca söyleyecektin. Teröristle kim işbirliği yapiyor, ne diyorsunuz siz diyecektin! Şimdi yapman gereken, hemen bakanlarını açıkla. HEMEN! 10milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı iç işleri bakanı olarak açıkla. Kim olmalı çok belli... Açlıktan, yoksulluktan kırılan bu halkı ve bu bitmiş ekonomiyi konuş. Nasıl toparlanacak, bu ülkenin değerli ve YENİ! isimlerini açıkla. Kriz kapıda. Adalet ve Eğitimi kim toparlayacak isim ver... Bırak artık kağıttan jenerik cümleler okumayı! İsim ver, takımını açıkla ve harekete geç!" paylaşımı yaptı.

Talimat veren bu dil, bu şımarıklık...

Televizyoncu Enver Aysever ise Gökbakar'ın bu sözlerini alıntılayıp "Arkadaşınızla mı konuşuyorsunuz Şahan? Talimat veren bu dil, bu şımarıklık, son günlerde biraz siyasal meselelere merak sardınız diye, yaşça sizden büyük ve belki gelecek hafta cumhurbaşkanı olacak, milyonları temsil eden birine böyle seslenme hakkını, haddini verir mi? İçtenlikle laubalilik arasında ince çizgi vardır, size dost tavsiyemdir; sosyal medya gücüne, popüler kültür ününe kapılmayın" ifadelerini kullandı.

'Küfür ettirecen kendine baş yere...'

Tartışma sosyal medyada gündem olurken Şahar Gökbakar tartışmanın dozunu artırdı ve bir paylaşım daha yaparak Enver Aysever'e, "Yaaaaa hadiiiii Enveeeer hadiiiiii... Küfür ettirecen kendine boş yere... Dost tavsiyesiymiş... hadeee!!" ve "KENDINIZE GELIN ARTIK" sözlerini kullandı.

Şahan'ın babalığına laf edince...

Enver Aysever, bunun üzerine Şahan Gökbakar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak; "Hesabınızda kendinizi tanıttığınız yerde “insan”, “baba”, “komedyen” yazmışsınız. Çocuğunuzla mutlu ve sağlıklı yaşam dilerim. Güzel bir mirasınız olur umarım. Dostlukla." yazısını paylaştı.

Zavallı Enver! Kendin gibi yalama zannetme

Şahan Gökbakar bu sefer Enver Aysever'e açtı ağzını yumdu gözünü; "Aklınca belden aşağı vuruyorsun değil mi? Zavallı Enver... Hazır senin gibi bir yandaş trol de bu resmi paylaşmışken yazayım. Benim, önümüzdeki dönemlerde de Cumhurbaşkanları ile fotoğrafım olacaktır. Sn. Erdoğan'la da bir iki defa bir araya geldim ve fotoğrafım var. Her fotoğraf çektirdiğim siyasetçiyle siyasi görüşümün aynı olması mı gerekli? Makam ziyareti ettiğim bir liderinin, her yaptığı siyaseti tamamen onaylamam mı gerekli? 24 yaşında ünlü oldum, 42 yaşındayım devleti hep Sn. Erdoğan yönetti, daha fazla bile fotoğrafım olabilirdi... Bu beni yalama mı yapar? Enver senle ben çok farklıyız. O yüzden herkesi kendin gibi yalama zannetme... TV ekranlarından bana hakaretler yağdırıp, buradan dostluk geyikleri yapma. Ailemle de ilgili bir daha ağzını açma. Çoluğuma çocuğuma seninkinden çok daha güzel, haysiyetli ve onurlu bir soyad, sevgi ve gurur dolu bir miras bırakacağımı düşünüyorum. Hadi bak isine CHP trolü!"

Bana üslup dersi veren dingil' deyip...

Aysever ve Gökbakar'ın tartışması devam etti. Enver Aysever'in Ufuk Uras'a yönelik "Kıçına kına yak" paylaşımını alıntılayan Şahan Gökbakar, "Lan sen demin bana üslup dersi vermiyor muydun dingil?" dedi. Gökbakar, Enver Aysever'e desteğe gelen bazı sanatçılarla da sert tartışmalar yaptı.