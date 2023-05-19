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19 Mayıs'ta otobüsler bedava mı, bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

19 Mayıs'ta otobüsler bedava mı, bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

Toplu taşıma (metro, metrobüs, otobüs, tramvay, vapur, Marmaray) 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak mı, olmayacak mı merakla araştırılıyor. Milyonlarca genç, 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Peki, cuma günü toplu taşıma bedava mı olacak?

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 2023 yılında cuma günü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak olan 19 Mayıs, resmi tatil olarak geçiyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de 19 Mayıs Cuma günü ulaşım bedava mı?

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cuma günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olmasına yöenlik henüz açıklama gelmedi. Ancak resmi tatillerde İstanbul'da ücretsiz yolculuk yapanlar, kişiselleştirilmiş karta sahip olanlardır.

Diğer yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz olacak.

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