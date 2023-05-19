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Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

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AA Finans'ın, 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Yüzde 8,50'de sabit...

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

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