BBP Genel Başkanı Destici'den 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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BBP Genel Başkanı Destici, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın Türkiye Cumhuriyeti ve Türk tarihi için, milletin var olma mücadelesinde verdiği en önemli sınavlardan biri kabul edildiğini belirterek, bu savaşın güçlü, modern, bağımsız Türk devletinin, fedakarlıklar ve kahramanlıklarla dolu kuruluş hikayesinin başlangıç noktası olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Bu özelliklerinin ve öneminin yanı sıra milletimiz, bizimle yaşayan, dili, etnik kökeni, inancı ne olursa olsun, o mücadelede bizimle birlikte olanları, daima, kendinden, kendinin bir parçası, hatta bizzat kendisi saymıştır" ifadelerini kullanan Destici, 19 Mayıs'ın Atatürk'ün "doğum günüm" dediği tarih olduğuna dikkati çekti.

Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 104. yılında, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyor, milletimizin ve Türk gençliğinin, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."