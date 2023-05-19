Deniz Zeyrek'ten olay seçim yazısı: Her şey çok kötü olacak! Mersin'e Rus üssü

Millet İttifakı destekçisi yazar Deniz Zeyrek, 14 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştiriler yönelten Zeyrek, ikinci tur öncesi kararsız ve küskün seçmenlere seslenerek "unutmayın ki köprüden önceki son çıkışı kaçıracaksınız ve o zaman “Her şey çok daha kötü olacak.” dedi.

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14 mayıs seçim sonuçları geride kaldı yankıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kılpayı yüzde 50'nin altında kaldığı seçimler Millet İttifakı için mini bir hezimete dönüştü.

Seçim sonuçlarını yorumlayan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in "Her şey çok çok kötü olacak" başlıklı yazısı çok konuşulacak.

"Erdoğan kaybedecek" diyordu

Seçim öncesi yazılarında Erdoğan'ın kaybedeceği tahmininde bulunan ve nedenlerini tek tek sıralayan Zeyrek, seçim sonrası ise tavrını sertleştirdi.

Ekonominin her geçen gün daha da kötüye gittiğini savunan yazar, "İş insanları döviz borçlarını ödemek için gereken dövizi bulamaz hale geldi. Erdoğan iktidarı devam ederse ya çok can yakıcı kemer sıkma politikalarına gidecek ya ya da hepimize "yoksulluk kaderinizdir, oturun oturduğunuz yerde” diyecek." ifadelerine yer verdi.

Mersin'de Rus askeri üssü kurulabilir

İktidarın seçimlerde Rusya'nın büyük desteğini aldığını belirten Zeyrek, hükümetin Putin'e kapitülasyonları anımsatan ayrıcalıklar verdiğini savundu. S-400 bahane edilerek Rus askerlerinin Türkiye'ye geldiğini yazan Zeyrek, "Yakında Akkuyu Nükleer Santralının güvenliği bahane edilerek Mersin yakınlarında bir Rus üssü kurulursa hiç şaşırmayacağım." dedi.

"Atatürk daha büyük bir umutsuzluğa ve çaresizliğe rağmen bir milleti ayağa kaldırmayı başarmış"

İkinci tur öncesi Millet İttifakı'nın umutsuz, kararsız ve küskün seçmenlerine seslenen yazar, 19 Mayıs örneğiyle yazısını tamamladı:

"Uzatıp iyice canınızı sıkmak istemem. Ancak “ben küstüm oynamıyorum, sandığa gitmeyeceğim” gibi umutsuz cümleler kuruyorsanız, unutmayın ki köprüden önceki son çıkışı kaçıracaksınız ve o zaman “Her şey çok daha kötü olacak." Şunu da unutmayın ki 104 yıl önce bugün, yıkık ve uçurumun kenarında ülkesi işgal altında olan Mustafa Kemal Atatürk daha büyük bir umutsuzluğa ve çaresizliğe rağmen bir milleti ayağa kaldırmayı başarmış, Samsun'dan çıktığı yolculuğu Ankara'da Cumhuriyet'le taçlandırmıştı."

Deniz Zeyrek'in yazısının tamamı