Hümeyra Şahin Oktay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fuat Oktay'ın eşi kimdir?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Fuat Oktay, son günlerde seçim açıklamaları ile gündemde. 59 yaşında olan Fuat Oktay'ın özel hayatı da merak ediliyor. 2 evlilik yapan Fuat Oktay'ın eşi Hümeyra Şahin Oktay'dır. Kafkas asıllı olan Hümeyra Şahin Oktay 47 yaşındadır. Kitapları da olan Hümeyra Şahin, Edebiyat Öğretmeninin de keşfi ve yönlendirmesi ile yazmaya yöneldi.

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Türk siyasetinin sevilen isimlerinden biri olan Fuat Oktay hayatı ile merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Fuat Oktay'ın eşi Hümeyra Şahin Oktay'dır. Kafkas asıllı olan Hümeyra Şahin Oktay 47 yaşındadır. Kitapları da olan Hümeyra Şahin, Edebiyat Öğretmeninin de keşfi ve yönlendirmesi ile yazmaya yöneldi.

Hümeyra Şahin kimdir?

Hümeyra Şahin 1976'da İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Havva Hümeyra Şahin'dir. Kafkas asıllıdır. Şimdilerde 47 yaşındadır. Kitaplarla iç içe büyüdü. Tarihe ve kitaplara olan ilgisi ailesinden gelmektedir. Tarihçi bir dedenin, felsefeci bir ablanın kardeşidir. Edebiyat Öğretmeninin de keşfi ve yönlendirmesi ile yazmaya yöneldi.

Hümeyra Şahin İlk orta ve lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nü başarı ile tamamladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Osmanlı Bürokratik Modernleşmesi konusunda yazdığı tez ile yüksek lisanstan mezun oldu.

Eğitim hayatının ardından bir dönem İngiltere'nin Londra kentinde ikamet etti. Burada da eğitimine ilişkin adımlar attı. Londra'da İtalyan Roma İşletme Okulu'nda Sanat ve Kültür Yönetimi alanında master yaptı.

Bu yüksek lisans, Hümeyra Şahin'in ikinci yüksek lisans programıdır. Daha sonra yeniden ülkeye dönüş yapan Şahin, çok sayıda projede yer aldı ve ulusal ve uluslararası çalışmalarda konsept danışmanı olarak görev yaptı. Uzun yıllar boyunca özel sektörde aktif olarak çalıştı.

Birçok programda konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca Meridyen Derneği'nin Başkanıdır. Dernekte aktif olarak faaliyet yürütmektedir. İyi derece İngilizce ve Osmanlıca bilmektedir

Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Hümeyra Şahin Kasım 2018'de Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev aldı. Bu görevine hala devam etmektedir.

Hümeyra Şahin kitapları

Hümeyra Şahin, kariyerine devam ederken diğer yandan da yazmayı ihmal etmedi. Birçok dergide ve platformda yazıyı ve öyküleri yayınlandı. Ayrıca Akşam Gazetesi'nden köşe yazarlığı yaptı. 2013 ile 2018 arasında gazetede yazıları yayınlandı. Yazdığı yazılarla da adından söz ettiren Şahin, 2012'de de Lacivert isimli bir öykü kitabı çıkardı. Daha sonrasında da yeniden kitap çalışmalarına devam etti. İşte, Hümeyra Şahin'in kitapları Lacivert İki Yaka Arasındaki Direniş

Hümeyra Şahin, Temmuz 2022'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile evlendi.