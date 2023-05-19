Kaset kumpasında 'somut kanıt var' diyen Kılıçdaroğlu'na Nedim Şener'den Ruslarla ilgili delilleri açıkla çağrısı

Muharrem İnce'ye kaset kumpasında doğrudan Rusya'yı suçlayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili Nedim Şener, "Ruslar ya da her kim varsa elindeki delillerle açıklamalı" dedi.

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Seçime üç gün kala kaset montajı kumpasıyla adaylıktan çekilen Muharrem İnce olayında Kılıçdaroğlu'nun hemen o gün doğrudan Rusya'yı suçlaması dikkat çekmişti.

"Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin." uyarısı yapan Kılıçdaroğlu, Rusya'nın yalanmaması sonrası ise "Eğer somut kanıtımız olmasaydı tweet atmazdım." dedi.

Aynı Kılıçdaroğlu seçim sonrası ise kaset kumpasında Erdoğan'ı suçlayarak "Bu ülkenin vatandaşları montajlardan ve bundan medet ummayan liderler hak ediyordu." ifadelerini kullandı.

Bylock'çu bakanlar kimdi?

İnce'ye kaset kumpası olayını kaleme alan Nedim Şener, "Montajdan medet uman Kılıçdaroğlu Ruslarla ilgili delilleri açıklamalıdır" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Kılıçdaroğlu’na düşen görev hedef şaşırtmak yerine Muharrem İnce’ye montaj şantaj kumpasının arkasında Ruslar ya da her kim varsa elindeki delillerle açıklamak.

Umarım açıklar ama herkes biliyor ki Kılıçdaroğlu’nun elinde kimseyi tatmin edecek bir delili yok. Bu suçüstü yakalanan FETÖ’cülerin daha önce yaptıkları gibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun eline tutuşturduğu bir yalandı. O da FETÖ’cüleri aklamak için Rusları suçlama yoluna gitti.

Hatırlayacaksınız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2017 yılında, 4 AKP’li bakan ve 60 milletvekilinin Bylock kullanıcısı olduğunu, hükümet açıklamazsa kendisinin bu isimleri açıklayacağını söylemişti."

Nedim Şener'in yazısının tamamı