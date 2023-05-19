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Avcılar'da şoke eden olay! Bitişikteki boş dükkandan girdiler alarm çalınca...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avcılar'da şoke eden olay! Bitişikteki boş dükkandan girdiler alarm çalınca...

Avcılar'da, bitişikteki dükkanın duvarını kırıp girdikleri banka şubesinden hırsızlık yapmaya çalışan şüpheliler, alarmın çalması üzerine kaçtı.

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Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde boş dükkana giren şüpheliler, duvarı kırarak bitişikteki özel bir bankanın şubesine girdi. Bankanın alarmını çalması üzerine panikleyen şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bankada inceleme yaptı. Herhangi bir şey çalınmadığını belirleyen ekiplerin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

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