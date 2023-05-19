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Almanya'da üretici fiyatlarında 2 yılın en düşük artışı görüldü

Almanya'da üretici fiyatlarında 2 yılın en düşük artışı görüldü

Almanya'da üretici fiyatları Nisan ayında yıllık yüzde 4,1 artarak Nisan 2021'den bu yana en düşük yıllık artışı kaydetti.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 4,1 arttı.

Üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı enerji fiyatlarındaki düşüşle zayıflarken, nisanda analistlerin beklentisinin üstünde artması dikkati çekti.

Piyasalarda beklenti ÜFE’nin nisanda yıllık yüzde 4 artması yönündeydi. Bu dönemde ÜFE'deki yıllık artışın, Nisan 2021'den bu yana en düşük yıllık artış olması dikkati çekti. Nisanda üretici fiyatlarında art arda aylık düşüş 7’nci aya taşındı.

Nisanda araç ve makine dahil sermaye malı fiyatları yıllık artışın en önemli nedeni oldu. Sermaye malı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 arttı.

Yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 0,2 ve dayanıklı tüketim mallarında yüzde 8,8 artış görüldü.

Gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 13,6 artış kaydetmesi dikkati çekerken, şeker fiyatları yüzde 88,9 yükseldi. Bitkisel yağların fiyatı da yıllık yüzde 35,7 geriledi.

Nisanda enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 2,8 arttı.

ÜFE, enerji fiyatları hariç yüzde 4,8 arttı

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda nisanda yıllık bazda yüzde 4,8 artış kaydetti.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını temel aldığı tüketici fiyatlarını etkiliyor. ECB, yüksek enflasyon karşısında bir süre tereddüt ettikten sonra, politika faiz oranlarını önemli ölçüde artırmıştı.

Almanya'da martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle nisanda beklentilere yakın olarak yüzde 7,2'ye geriledi.

Uzmanların çoğu, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da artık enflasyonun zirve yaptığını belirtirken, enflasyonun, gıda fiyatlarıyla şimdilik yüksek kalmasının beklendiğini ve tüketicilerin satın alma gücünü düşürmeye devam edeceğini vurguladı.

Önde gelen Alman ekonomik araştırma enstitüleri, 2022'de ortalama yüzde 6,9 olan enflasyonun 2023 için ortalama yüzde 6'ya ineceği ve 2024'te yüzde 2,4'e düşeceği öngörüsünde bulunuyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkede enflasyonun 2024'te yüzde 4,1'e gerilemeden önce 2023'te yüzde 7,2'de kalmasını bekliyor.

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