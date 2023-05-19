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Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kadın sürücünün eşi gelince gerginlik çıktı

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Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kadın sürücünün eşi gelince gerginlik çıktı

ANTALYA'da galeriden satın alacağı otomobille test sürüşü yapan şahıs, 100 metre gitmeden kaza yaptı. 2 aracın çarpıştığı kazada kadın sürücünün eşi olay yerine geldikten sonra tartışma çıktı.

Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kadın sürücünün eşi gelince gerginlik çıktı

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5044. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan otomobil satın almak üzere yanında arkadaşıyla birlikte Manavgat’a gelen Eyüp Bağmancı, aradığı otomobili Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir galeride buldu.

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Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kadın sürücünün eşi gelince gerginlik çıktı

07 AGN 310 plakalı otomobil ile test sürüşü yapmak isteyen Eyüp Bağmancı, yaklaşık 100 metre gittikten sonra Ümmühani Sarı’nın kullandığı 07 ADJ 463 plakalı otomobille çarpıştı.

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Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kadın sürücünün eşi gelince gerginlik çıktı

Kural ihlali sonucu meydana gelen kazada araçlardan birisi kaldırıma çıkarak durabilirken, diğer araç boş arazide 50 metre gittikten sonra durabildi.

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Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kadın sürücünün eşi gelince gerginlik çıktı

Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Memduh Öge yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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