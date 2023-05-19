Hatay'da Sabancı Lassa Ortaokulu açıldı

Sabancı Vakfı, depremden en ağır hasarı alan illerden en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’da ikinci okulu Sabancı Topluluğu şirketlerinden Brisa’nın ortaklarından Bridgestone katkılarıyla açtı.

Abone ol

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, depremin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana yoğun çalışmalar gerçekleştiren Sabancı Topluluğu Şirketleri ve Sabancı Vakfı, afet bölgesindeki en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’da eğitimin aksamaması için imkânlarını seferber etmeyi sürdürüyor.

Vakıf, "Hatay’a 3 Ayda 3 Okul" sözü kapsamında, Brisa’nın ortaklarından Bridgestone katkılarıyla projelendirdiği, çelik malzemeden inşa edilen Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Sabancı Lassa Ortaokulu’nun inşaatını rekor sürede tamamlayarak, okulun açılışını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na denk gelen özel bir günde gerçekleştirildi.

"Hatay’a 3 Ayda 3 Okul" sözü kapsamında çocukların ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması, eğitimin kaldığı yerden devam etmesi için şimdiye kadar iki okul açılışı yapan Sabancı Vakfı’nın ilk açtığı okul Reyhanlı ilçesindeki Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Vakıf, Dörtyol ilçesindeki Sabancı Lassa Ortaokulu’ndan sonra, 21 Haziran’da Arsuz ilçesinde bir ilkokulun daha açılışını yapacak. Tamamlanan tüm okullar, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacak.

Sabancı Lassa Ortaokulu’nun açılışa hazır hale gelmesi için gönüllü olarak katkı sağlayan Sabancı Vakfı ve Brisa çalışanları, öğrencilerle birlikte fidan dikimi, duvar boyama, kütüphane oluşturulması gibi aktivitelerin yanı sıra basketbol ve voleybol oynayarak da keyifli zaman geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, deprem bölgesinde eğitim-öğretimin aksamaması için hızla okul projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Safkan, "Afet bölgesinin yeniden ayağa kalkması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikli konulardan biri olarak gördüğümüz eğitimin bölgede devam etmesi amacıyla, Hatay’a 3 ayda 3 okul kazandırmak için harekete geçmiştik. Birinci okulumuz Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni bizim için anlamı büyük olan bir tarihte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hatay’a kazandırdık.

Şimdi de Brisa’nın ortaklarından Bridgestone katkılarıyla hayata geçirdiğimiz ikinci okulumuz Sabancı Lassa Ortaokulu’nun açılışını 19 Mayıs gibi özel bir günde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Depreme dayanıklı ve çelik malzemeden inşa edilen okulumuzda öğrencilerin koridorları, sınıfları dolduracağı günleri heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgenin çözüm bekleyen en önemli konularının başında eğitim geliyor"

Brisa Genel Müdürü Haluk Kürkçü de afet bölgesinde yaraların sarılması için desteklere ilk günden itibaren devam ettiklerini ifade etti.

Kürkçü, "Biliyoruz ki bölgenin çözüm bekleyen en önemli konularının başında eğitim geliyor. Bu kapsamda, şirket ortaklarımızdan Bridgestone ve Sabancı Vakfı katkılarıyla hayata geçen “Sabancı Lassa Ortaokulu”nu Cumhuriyetimizin en önemli kilometre taşlarından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda açmak bizim için çok kıymetli.

Eğitimin kaldığı yerden devam etmesi, gençlerimizin tekrar sınıflarına dönmeleri, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle bir an önce buluşması için okulumuza son dokunuşları yapan ve seferber olan tüm Brisalı gönüllülerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm gençlerimizin ve ülkemizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum." açıklamasını yaptı.

Brisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tomio Fukuzumi ise " Topluma, herkes için erişilebilirlik sağlayarak katkıda bulunmak en büyük taahhütlerimizden bir tanesi. Tüm dünyayı üzüntüye boğan Maraş depreminin ilk gününden itibaren kaynaklarımızı, depremden etkilenen bölgeye yönlendirmek için harekete geçtik.

Gelecek nesiller için eğitime erişimin devamlılığı adına Hatay’da Sabancı Lassa Ortakokulu’nun açılmasına katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Bu okulun bütün öğrenci ve öğretmenlerine ve ayrıca ailelerine iyi dileklerimi gönderiyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum." yorumunda bulundu.