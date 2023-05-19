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Afyonkarahisar'da 3 Motokros Şampiyonası birden düzenlenecek

Afyonkarahisar'da 3 Motokros Şampiyonası birden düzenlenecek

Afyonkarahisar'da düzenlenecek Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 80'i çocuk yaklaşık 160 sporcu yarışacak.

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Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde belediyenin desteğiyle gerçekleştirilecek organizasyonlara Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Hırvatistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların katılması bekleniyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, 2023'ün kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Yarışların Gençlik Haftasına denk geldiğine değinen Akülke, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla coşkulu kutlamak istedik. Üç şampiyonanın aynı ilde bir arada olmasıyla Afyonkarahisar, Türkiye'de yine bir ilke imza atıyor." dedi.

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