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Süper Lig'de Kasımpaşa, yarın İstanbulspor'u konuk edecek

Süper Lig'de Kasımpaşa, yarın İstanbulspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Sivasspor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Günay Güvenç, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligde üst üste 4 maçlık puan kaybının ardından oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, 10. galibiyetini elde etti.

37 puanı bulunan lacivert-beyazlı ekip, 13. basamakta yer alıyor.

Son maçında Galatasaray'a 2-0 yenilen İstanbulspor ise 35 puanla 15. sırada bulunuyor.

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