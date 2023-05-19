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HDP’nin yedeği Yeşil Sol Parti neden düşük oy aldı?

İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, daha önce HDP'den ayrılarak kendi partisini kuran Ayhan Bilgen ile, canlı yayında değerlendirmelerde bulunuyor.

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14 Mayıs 2023 seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50 barajını aşamayınca seçimler ikinci tura kaldı ve 28 Mayıs Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak.

İlk turda 'HDP'nin yedeği' olarak nitelendirilen ve beklediği oy oranına ulaşamayan Yeşil Sol Parti hüsrana uğradı.

İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, daha önce HDP'den ayrılan ve kendi partisini kuran Ayhan Bilgen ile, Yeşil Sol Parti'nin aldığı düşük oy oranın sebeplerini canlı yayında masaya yatırıyor.

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