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İlber Ortaylı'dan flaş seçim tahmini! Kim kazanırsa kazansın erken seçim olur...

İlber Ortaylı'dan flaş seçim tahmini! Kim kazanırsa kazansın erken seçim olur...

Tarihçi Prof. Dr. İler Ortaylı, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili ilginç bir çıkış yaptı. "Kim kazanırsa kazansın önümüzdeki dönem çok uzamaz, yeniden seçim olur" diyen İlber Ortaylı bunun nedenlerini sıraladı...

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Tarihçi yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının sonucuna ilişkin "Kim kazanırsa kazansın, önümüzdeki dönemin çok uzayacağına inanmıyorum" derken, bir süre sonra yeniden bir seçime gidilebileceğini söyledi. Ortaylı, oy kullanmayan 8 milyon seçmene de "Yurdunuzu seviyorsanız, geleceğini düşünüyorsanız ortaya çıkarsınız" dedi.

Genç kuşaklar güzel bir Türkiye'de yaşayacak

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Prof. İlber Ortaylı, Türkiye'nin geleceği ve gençlerin umutsuzluğu hakkında, "Benim kuşağımdaki insanların o kadar düzgün bir Türkiye görebileceklerini zannetmiyorum ama daha genç kuşaklar güzel bir Türkiye yaşayacaklar, bu umudu kaybetmeyin" ifadesini kullandı. Ortaylı, seçimlerle ilgili olarak da şu yorumu yaptı:

Kim kazanırsa kazansın çok uzamaz...

"Önümüzdeki dönemin kim kazanırsa kazansın çok uzayacağına da inanmıyorum, bu çok açık. İktisadi şartlar, dünya şartları bazı konularda çok dirençli ve gerçekten kitlenin desteğini çok kazanmış iktidarları gerektirir ve maalesef siyasi yapımız –en önemlisi odur bence- Türkiye gibi artık mobil hale gelmiş, yüksek hareketlilik ve şeffaflık durumuna geçmiş bir toplumda etki gösterebilir."

Yeniden bir seçim olacak...

Yeniden bir seçim olacağını düşündüğünü söyleyen İlber Ortaylı, "Mühim olan siyasettir, siyasetin başında olan insanların daha etkili, daha yetkili, daha çok milli iradeyi ve halkı temsil eden adamlar olması durumuna geçebiliriz. Tabii bu 2-3 haftada olmaz ama bu seçim dönemiyle ortaya çıkan yapının kısa süreceğinden herkes gibi eminim." dedi.

Sandığa gitmeyenlere çağrı yaptı

Sandığa gitmeyen 8 milyon seçmene de 28 Mayıs seçimleri konusunda şu çağrı yapan Ortaylı, şunları kaydetti: "Türkiye'de oy kullanmayan 8 milyon insana da şunu söylemek isterim; hani derler ya 'Allah'ını seven çıksın ortaya', hakikaten yurdunuzu seviyorsanız, geleceğinizi düşünüyorsanız ortaya çıkarsınız. Çıkmayan insanların nerede olduğu belli, seçim dolayısıyla bazı aksaklıklar olduğu açık ama bence seçim zamanında evinde oturan adam Türkiye için kabul edilir bir vatandaş tipi değildir, onun üzerinde durmak lazım." 

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