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"TRT Diyanet Çocuk"tan 24 özgün içerik

"TRT Diyanet Çocuk"tan 24 özgün içerik

"Kalplere Yolculuk" temasıyla dini ve ahlaki değerleri çocuklara en doğru şekilde aktarmayı amaçlayan "TRT Diyanet Çocuk" kanalı 24 orijinal içeriği çocukların beğenisine sundu.

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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, animasyon dizilerin içeriklerinde duanın öneminden, farz olan ibadetlere, hayvan sevgisinden, iyilik haberleri yapmaya çalışan kahramanlara, yemek tarifi verirken tasarruf, üretkenlik, sağlıklı beslenme, şükrü anlatan minik şefe, iyiliği dostluğu anlatan yapımlara kadar pek çok özel içerik çocukları bekliyor.

Özgün içerikler arasında 3-6 yaşa uygun "Mimikolar", "Sevimli Sabahlar", "Haylaz Notalar", "Kara Keçe" ve "Şef Lina" yer alıyor.

6-12 yaşa uygun içeriklerde ise "Hay Hak", "Cümbür Cemaat Kamptayız", "Meraklı Hafiye", "Ayrı Telden", "Aslan Parçası Cesur", "Galip Mülayim", "Kutup", "Heybeli Tiyatro", "Mina'nın Duası", "Mini Çeriler", "Temelden Öğreniyorum", "Dikkat Balonu", "Küçük Hafız Emin", "Fülfül Hac Yolunda", "Gezgin Çelebi", "Yumurcalı" ve "Geri Dön Çufi", "7 Kıtadan İyilik Habercileri" ve "Haklı Karınca" çizgi filmleri bulunuyor.

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