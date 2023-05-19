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AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu önce PKK’nın terör örgütü olduğunu söylesin

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Kılıçdaroğlu önce PKK’nın terör örgütü olduğunu söylesin

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Kılıçdaroğlu eğer terörle mücadele etmek istiyorsa, eğer bu söylemlerinde samimiyse önce evini terörden temizlesin. Eşinin katıldığı terörist cenazesinin hesabını şehit ailelerine versin. Önce PKK’nın terör örgütü olduğunu söylesin” dedi.

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AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi eli kanlı katil Abdullah Öcalan’a, Selahattin Demirtaş’a, Osman Kavala’ya özgürlük naraları attığını ne çabuk unuttu. Partisi içerisindeki Sezgin Tanrıkulu’nun terörist cenazelerinde gözyaşı döktüğünü, Özgür Özel’in şehidimizin cenazesinde kahkahalarla güldüğünü ne çabuk unuttu. Hepsi bir yana eşi Selvi Kılıçdaroğlu hanımefendinin 2015 yılında katıldığı terörist cenazesini de mi unuttu? O cenazede ‘Katil devlet’ sloganları atılırken tepki göstermeyen Kılıçdaroğlu şimdi milliyetçi mi oldu? Kılıçdaroğlu eğer terörle mücadele etmek istiyorsa, eğer bu söylemlerinde samimiyse önce evini terörden temizlesin. Eşinin katıldığı terörist cenazesinin hesabını şehit ailelerine versin. Önce PKK’nın terör örgütü olduğunu söylesin. Bizim milletimiz bunları unutmadı. Yeri ve zamanı geldiği zaman da hesabını soruyor.”

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