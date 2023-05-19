Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a konuştu! "İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'dan Becky Anderson'a konuştu. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuyla ilgili açıklamasında "İnsanımız bizi yüzüstü bırakmayacaktır" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ve seçimlere ilişkin olarak CNN International'a açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim." dedi. Erdoğan ayrıca konuşmasında, "İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Şu anki rakibim bize karşı 15 seçime katıldı. Her seferinde de kaybetti. Seçimlerin ikinci turu önümüzdeki pazar olacak.

Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağına inanıyorum.

Detaylar birazdan...